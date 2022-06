Ulmer Zelt: Bei BAP können die Schwaben auch Kölsch

Lokal Es war ein Zeltabend, wie er sein soll: Kölschrocker Wolfgang Niedecken und seine Band heizen dem Publikum drei Stunden lang ein. Die Stimmung: großartig.

Es ist eigentlich noch gar nicht "verdammp lang her", dass die Kölschrocker BAP um Frontmann Wolfgang Niedecken das letzte Mal in der Au zu Besuch waren. 2019 war das, die letzte Spielzeit vor der Pandemie. Doch die treuen Ulmer Fans machten das Zelt heuer schon wieder voll und bekamen neben Klassikern ein paar neue Lieder zu hören.