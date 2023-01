Ulmer Zoll findet Schmuggel-Zigaretten zwischen Gefrierfleisch

Plus An einer ehemaligen Tankstelle neben der Bundesstraße 10 werden die Beamten mehrfach fündig. Röntgentechnik hilft.

Ende der Woche deckte der Ulmer Zoll durch Technik mehrfach Zigarettenschmuggel auf. Tausende Zigaretten wurden beschlagnahmt und die Schmuggler wurden mit einem sofort zahlbaren Bußgeld belegt.