Unfall am Ehinger Tor: Auto kracht aus Straßenbahnspur in anderes Fahrzeug

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen am Ehinger Tor in ist nach Angaben der Polizei ein größerer Sachschaden entstanden. Der Verursacher flüchtete danach. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 6.15 Uhr. Ein bislang Unbekannter befuhr mit einem schwarzen Seat Leon unerlaubt die Fahrbahn für Straßenbahnen. Er war parallel zur Wagnerstraße in Richtung Bismarckring unterwegs. An der Kreuzung fuhr er ungebremst in den mehrspurigen Bismarckring beim Ehinger Tor ein. Von links kamen Fahrzeuge, die Vorfahrt hatten. Beim Einfahren stieß er in die rechte Seite eines Toyota. Durch den Aufprall schleuderte dieser vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dort stieß der Toyota gegen einen VW.

Der Verursacher setzte nach dem Unfall mit seinem Seat zurück, dann gab er Gas und flüchtete über den Bismarckring in Richtung Dornstadt. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Unfallflucht aufgenommen. Bei ihren Ermittlungen bittet die Polizei um weitere Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0731/188-3812. Den Schaden am Toyota schätzt die Polizei auf 10.000 Euro, am VW auf 5000 Euro. (AZ)