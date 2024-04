Unfall auf Ikea-Parkplatz: 15-Jähriger wird knieend überrollt und schwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Teenager und überrollt diesen. Warum der 15-Jährige sich auf der Fahrbahn aufhielt, ist weiter unklar.

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagabend auf dem Ikea-Parkplatz in Ulm ereignet. Ein Teenager wurde von einem Auto überrollt und schwer verletzt. Die Polizei schildert den Unfallhergang: Ein 21-Jähriger habe gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf den Parkplatz des Fachmarktzentrums in der Blaubeurer Straße fahren wollen. Beim Abbiegen habe er den 15-Jährigen übersehen, der aus noch unbekannten Gründen auf der Fahrbahn kniete. Der Teenager wurde überrollt und kam mit schweren Verletzungen in eine umliegende Klinik. Während der Unfallaufnahme war ein Teil des Parkplatzes vollständig gesperrt.

Zum genauen Hergang des Unfalls dauern die Ermittlungen weiter an, wie ein Sprecher der Ulmer Polizei am Dienstag mitteilt. Er konnte keine Angaben machen, inwiefern der Unfall in Zusammenhang mit der etwaigen Autoposer-Szene steht, die sich an jenem Parkplatz immer mal wieder trifft. Auch zum Gesundheitszustand des Jungen waren am Dienstag auf Nachfrage keine neuen Erkenntnisse zu bekommen. (AZ)