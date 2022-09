Unfall in Jungingen: 17-Jähriger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Der Jugendliche stürzte nach dem Unfall in Ulm-Jungingen in einen Grünstreifen und blieb dort schwer verletzt liegen. Nun ermittelt die Polizei.

Bei einem Unfall am Montagmorgen in Ulm-Jungingen ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde nach Polizeiangaben von einem Auto erfasst.

Der junge Mann überquerte gegen 6 Uhr die Albstraße. Offenbar hatte er nicht achtgegeben. Ein VW erfasste den 17-Jährigen. Er stürzte deshalb in den Grünstreifen, wo er schwer verletzt liegen blieb. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun und will feststellen, was zu diesem Unfall geführt hat. Die Ermittler schätzen den Schaden am Auto auf rund 5000 Euro. (AZ)