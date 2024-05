Vermisste 16-Jährige aus Ulm gefunden: Polizei bat mit Fotos um Hinweise

Seit Karfreitag fehlte von einer Jugendlichen jede Spur. Die 16-Jährige hatte ihre Wohngruppe in Ulm verlassen. Jetzt wurde sie von der Polizei gefunden.

In den sozialen Netzwerken war ihr Foto bereits Anfang April aufgetaucht, Sorgerechtsberechtigte hatten es veröffentlicht. Am 3. Mai ging dann die Polizei mit einem offiziellen Aufruf zur Mithilfe bei dem Vermisstenfall an die Öffentlichkeit: Eine 16-Jährige wurde in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag, 28. auf 29. März 2024, zuletzt in Ulm gesehen. An jenem Abend habe sie ihre Wohngruppe verlassen und sei seitdem unbekannten Aufenthaltes, so die Polizei.

Umfangreiche Suchmaßnahmen hätten nicht zu ihrem Auffinden geführt. Eine hilflose Lage könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Hinweisen zufolge soll sich die Vermisste zuletzt auch in Ehingen im Alb-Donau-Kreis aufgehalten haben. Laut einem Polizeisprecher soll die 16-Jährige mehrfach schon abgängig gewesen sein, sie sei dann aber immer wieder zurückgekommen. Mit Fotos erhofften sich die Ermittler Hinweise.

An diesem Mittwoch, 15. Mai, teilt die Polizei nun mit: Die Vermisste wurde wohlauf durch die Polizei im Alb-Donau-Kreis angetroffen. Über die Hintergründe ihres Verschwindens sowie dem Ort des Antreffens der Jugendlichen werden zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte keine Angaben gemacht.

Eine Sorgerechtsberechtigte hatte im Gespräch mit unserer Redaktion eine Bitte geäußert: "Die Menschen soll die Augen aufhalten." Auch wenn man es der 16-Jährigen nicht ansehe, gehe es ihr derzeit nicht gut. Das wisse sie eigentlich auch, doch sie lasse sich nicht helfen. (AZ)