Viele Wasserschäden rund um die Sedelhöfe: Das könnte dahinterstecken

Plus Wegen einer Leckage ist das Me-And-All-Hotel in Ulm noch bis Ende Februar zu. Nicht der einzige Wasserschaden rund um das Einkaufsquartier. Über die Gründe der Häufung gibt es Vermutungen - auch vom Kreishandwerksmeister.

Wasserschäden rund um die Sedelhöfe scheinen zum Alltag zu gehören: Nicht nur das Hotel am Bahnhofsplatz war davon betroffen. Auch McDonald's, das Fitnessstudio, Five-Guys-Burger und das Unterwäschegeschäft Intimissimi hatten seit der Eröffnung der 270-Millionen-Euro-Anlage damit zu kämpfen. Was ist da los?

"Alle Wasserschäden sind unabhängig voneinander. Und sie haben auch unterschiedliche Gründe", sagt Lothar Schuber, geschäftsführender Gesellschafter von DC Developments. Staunend nimmt Schubert zur Kenntnis, dass das Intercity-Hotel, das gegenüber der Sedelhöfe liegt, nun seit über einem Jahr wegen eines Wasserschadens geschlossen hat. Ein Millionenschaden entstand. "Das hat natürlich auch nichts damit zu tun."