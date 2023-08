Ulm/Vöhringen

Wieland: In Vöhringen wird hart um den Tarif gerungen

Ein Gigant an der Iller: Blick auf das Werk von Wieland in Vöhringen. Die Rückkehr in den Tarif ist derzeit hier Thema.

Plus Die Ulmer Unternehmensgruppe Wieland kehrt in den Arbeitgeberverband Südwestmetall zurück. Für das Werk in Vöhringen wird noch verhandelt. Es gibt auch Kritik an der Rückkehr.

Seit dem 1. Juli gilt für mehr als 1600 Beschäftigte der Ulmer Unternehmensgruppe Wieland an den beiden Standorten Ulm und Villingen die Tarifbindung zwischen IG Metall und Südwestmetall. 60 Jahre nach dem Austritt sind die Wieland-Werke mit den Standorten Ulm und Villingen zurück in den Arbeitgeberverband gekehrt. Im Tarifgebiet Bayern allerdings (noch) nicht. Wie es mit Vöhringen weitergeht.

Wann kommt der Tarif nach Vöhringen?

Für die 2500 Beschäftigten im Werk Vöhringen gilt noch kein Tarifwerk. Wie der erste Bevollmächtigte der IG Metall, Günter Frey, auf Nachfrage mitteilt, ist eine Einführung des Tarifs für die Metall- und Elektroindustrie am bayerischen Standort erst im Juli kommenden Jahres geplant.

