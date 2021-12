Von den Römern bis zur Moderne: der neue Band "Aus Ulm und Oberschwaben"

Plus Das neue Geschichtsbuch des Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben erzählt von Mathematik, alten Steinen und Würmern unterm Mikroskop.

Eine ganze Reihe spannender Entdeckungen aus Ulm enthält der neue Band "Aus Ulm und Oberschwaben" des Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben und der Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur: Auf über 450 Seiten breitet sich für den Leser Geschichte von der Römerzeit bis ins 20. Jahrhundert aus. Bekannteres ist darunter wie Anton Aubeles Forschungen zu Kloster Elchingen, jüngst Diskutiertes wie Forschung zu Straßennamen, und neu Erarbeitetes wie die Biografie des Ulmer Instrumentenbauers und Mathematikers Michael Scheffelt, der Werner Rudowski nachging.