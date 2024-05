Wahlkampf, Frust und verschwundene Wahlplakate in Ulm

Plus Der Wahlkampf in Ulm läuft auf Hochtouren. Nur das Konterfei eines bekannten CDU-Stadtrats fehlt. Der ist sauer und macht einen drastischen Vorschlag.

Er gilt als Stimmenkönig und kommunalpolitisches Urgestein: Hans-Walter Roth sitzt seit 1989 für die CDU im Ulmer Stadtrat. Rein formal ist Roth kein eingeschriebener Christdemokrat. Denn aus der CDU ist der Augenarzt inzwischen ausgetreten. Das soll aber nicht der Grund sein, warum er auf Wahlplakaten fehlt.

"Meine Wahlplakate sind verschwunden, vermutlich gestohlen", sagt Roth, der immer noch Mitglied der CDU/UfA-Fraktion ist. Roth begründete im Herbst vergangenen Jahres seinen Austritt mit seiner Kritik an der derzeitigen und vorherigen Bundesregierung im Bereich der Gesundheits-, Migrations- und Rentenpolitik. Mit der Ulmer CDU habe das nichts zu tun.