War es versuchter Mord? Überfall vor Ulmer Lokal kommt vor Gericht

Obwohl er schon bewusstlos gewesen sein soll, sollen zwei Männer auf den Kopf eines am Boden liegenden 33-Jährigen eingetreten haben. Jetzt kommt der brutale Angriff vor Gericht.

Mehrfach sollen sie auf den Kopf eines am Boden liegenden Mannes eingeschlagen haben. Heimtückisch sollen sie versucht haben, ihn zu töten. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen zwei Männer im Alter von 28 und 35 Jahren wiegen schwer. Anfang August 2022 sollen sie vor einem Lokal in der Frauenstraße in Ulm zwei 33-Jährige verprügelt und schwer verletzt haben. Nun müssen sie sich vor dem Landgericht Ulm verantworten. Am Donnerstag, 2. Februar, beginnt der Prozess.

Die Tat ereignete sich am frühen Morgen des 3. August gegen 2.15 Uhr. Der 28-Jährige soll zunächst in einem Lokal mit einem 33-Jährigen in Streit geraten sein. Mit dem 35-jährigen Angeklagten soll er anschließend vereinbart haben, dass er ihn unter einem Vorwand aus dem Lokal lockte. Dort sollen dann beide auf den 33-Jährigen eingeschlagen haben, bis dieser zu Boden ging. Sie sollen auch auf den Kopf des 33-Jährigen eingetreten haben, auch als dieser bereits das Bewusstsein verloren hatte.

Prozess am Landgericht Ulm: Täter flüchteten nach brutaler Attacke in der Frauenstraße

Ein anderer 33-Jähriger soll sich schützend vor den am Boden liegenden 33-Jährigen gestellt haben. Aus Verärgerung hierüber sollen die beiden Angeklagten diesen anderen 33-Jährigen mehrfach gegen Kopf und Oberkörper geschlagen haben. Und auch als dieser zu Boden ging, sollen sie weiter auf ihn eingetreten haben. Dabei soll der Mann von ihnen auch bedroht worden sein. Der 35-Jährige habe zudem Geld von dem 35-Jährigen gefordert. Beiden Angeklagten seien anschließend geflohen, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts Ulm. Der 28-jährige Angeklagte soll darüber hinaus Anfang Juni 2022 mit Kokain Handel getrieben haben sowie ein CS-Reizgasspray und ein Schweizer Taschenmesser mit sich geführt haben.

Am 12. August 2022 wurden die beiden Tatverdächtigen festgenommen. Sie sitzen seither auch in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte am 11. November 2022 Anklage gegen den 35-Jährigen sowie den 28-Jährigen erhoben. Zunächst war wegen räuberischer Erpressung ermittelt worden. Nun aber geht es vor Gericht um versuchten Mord – aber nicht allein. Den beiden Männern werden auch gefährliche Körperverletzung und Bedrohung vorgeworfen. Dem 35-Jährigen darüber hinaus noch besonders schwerer Raub, dem 28-Jährigen bewaffnetes unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Der Prozess startet am Donnerstag, 8.30 Uhr, am Landgericht Ulm. Vier weitere Termine sind angesetzt. Insgesamt 19 Zeugen und ein Sachverständiger sind geladen. Die beiden geschädigten 33-Jährigen haben sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen. Das Urteil soll voraussichtlich am 28. Februar fallen. (AZ)