Ulm

vor 31 Min.

Was eine Jugend-Gang mit der Ulmer Stadtentwicklung zu tun hat

Plus Zwei Ministerinnen lassen sich das neue Gesicht vormals problembehafteter Viertel in Ulm zeigen. Der Baubürgermeister schildert weitere Ideen für die Sanierung.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

20 Ulmer Quartiere haben ihre Sanierungsphase bereits hinter sich, fünf sind derzeit offiziell als Sanierungsgebiet ausgewiesen. Und für weitere werden gerade die Weichen gestellt. Die Programme aus der Städtebauförderung haben in Ulm nicht nur vereinzelt Spuren hinterlassen, sondern große Teile des Stadtgebiets umgekrempelt und vitalisiert, nicht zuletzt die Ulmer Weststadt. Kein Zufall also, dass Bundesbauministerin Klara Geywitz ( SPD) und ihre Landeskollegin Nicole Razavi ( CDU) am bundesweiten "Tag der Städtebauförderung" am Samstag gerade hierhin reisten.

Im Tross mit dem Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch unternahmen sie nach einem kurzen Festakt einen Spaziergang durchs Quartier, das 20 Jahre im Zeichen des Programms "Die soziale Stadt" gestanden hatte. Es wurde Rückschau gehalten und durchs Fernglas in die Zukunft geblickt. Baubürgermeister Tim von Winning nutzte die Gelegenheit, den beiden Ministerinnen die Pläne für die Landesgartenschau 2030 vorzustellen, die ohne weitere Mittel aus den Töpfen der Städtebauförderung für die Stadt nicht zu stemmen wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen