Ulm

vor 35 Min.

Was macht der Krieg mit den Menschen? Ein Buch über Ulm in der Zeit um 1800

Napoleon vor den Toren der Stadt: In der Schlacht bei Ulm, 1805, kesselten französische Truppen österreichische ein.

Plus Armut, Ohnmacht, Leiden: Ingrun Klaiber legt im Buch "Krieg in der Stadt" schonungslos offen, wie die Kriegsepoche Ulms Bürgerinnen und Bürger belastete.

Von Dagmar Hub

Von Kriegen bleiben die Namen derer, die sie befahlen, es bleiben Zahlen von Toten bei den beteiligten Kontrahenten und auch die Namen derer, die Truppen befehligten. Aber was macht Krieg zu allen Zeiten mit den Menschen, mit der Zivilbevölkerung in den Städten und auf dem Land? Fragen, die Geschichtsbücher meist nicht stellen, geht die Historikerin Ingrun Klaiber in ihrer mit dem Geschichtspreis der Ulmer Museumsgesellschaft ausgezeichneten Dissertation nach, die nun ab sofort im Buchhandel erhältlich ist. Herausgeber des Buches ist das Ulmer Stadtarchiv.

