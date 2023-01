Schwabens Leibspeise: Hier gibt es jetzt Kässpätzle aus dem Automaten

Erst Pizza, jetzt auch Kässpätzle und Nudeln: An den Automaten in Ulm und dem Kreis Neu-Ulm wurde die Speisekarte erweitert. Die Nachfrage ist offenbar da.

Sie sind in der Region erst seit kurzem verfügbar. Doch schon jetzt wird die "Speisekarte" erweitert: Aus den Pizza-Automaten, die unter anderem in Ulm, Nersingen und Weißenhorn stehen, gibt es nun auch Kässpätzle auf Knopfdruck. Zur Verfügung gestellt wird das Angebot vom Gastronomen und früheren Reuttier Hotel-Betreiber Jörg Pahl-Meinl. Der kann über fehlende Nachfrage nicht klagen. Die Standorte sollen demnächst erweitert werden.

Kässpätzle aus dem Automaten in Ulm: So wird das Essen hergestellt

"Ich bin gerade auf dem Weg sie aufzufüllen", sagt Pahl-Meinl am Telefon, während er im Auto sitzt, um nach Ulm in die Blaubeurer Straße zum Economy-Hotel nahe des Bauhaus-Baumarktes zu fahren. Dort steht einer seiner Automaten. Anfangs, berichtet er, seien die Menschen skeptisch gewesen. "Ob es ordentlich ist und die Qualität stimmt", sagt er. Doch inzwischen habe sich die Geschäftsidee herumgesprochen. Viele Kantinen von Unternehmen, die Probleme hätten Köche an Land zu ziehen, würden sich bei ihm melden, um auch so einen Automaten bei sich aufzustellen. Und weil eben nicht jeder jeden Tag Pizza (ab 7,10 Euro für 30 Zentimeter) essen möchte, habe er sich Gedanken gemacht, wie sich das Angebot erweitern lässt.

Seit zwei Wochen nun ist auch die Leibspeise vieler Schwaben dort erhältlich. 400 Gramm Kässpätzle mit Röstzwiebeln kosten 6,90 Euro. Hergestellt und verpackt werden sie vom Küchen-Team von Alessandro Nestola, der unter anderem das italienische Restaurant Il Gusto auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm betreibt sowie einen Pizza-Lieferservice in Wiblingen. Sie seien nicht tiefgekühlt, sondern frisch und würden lediglich maximal drei Tage dort gekühlt, sagt Pahl-Meinl. Die Spätzle kämen "von einer regionalen Manufaktur", ins Detail geht er nicht. Binnen vier Minuten seien sie fertig. Welcher Käse verwendet wird, wisse er auf Anhieb nicht. Es sei aber kein Gouda, sondern eher ein herzhafter, aber nicht zu herzhafter Käse. "Jeder hat ja einen anderen Geschmack."

Auch Nudeln mit Tomatensauce gibt es aus dem Automaten

Was bei Schwaben vermutlich weniger für Furore sorgen wird, aber nicht unerwähnt bleiben soll: Seit einer Woche gibt es auch Rigatoni al forno, Nudeln mit Tomatensauce. Auch die werden in Wiblingen hergestellt. Hier kosten 600 Gramm Pasta 9 Euro. Die Nachfrage sei "schon sehr gut", meint Pahl-Meinl. Pro Automat würden im Schnitt 1200 Pizzen im Monat verkauft. Geplant sei neben den bestehenden in Weißenhorn am Rewe-Supermarkt oder in Nersingen an der Tankstelle im Gewerbegebiet an der A7-Auffahrt weitere Standorte zu eröffnen. So zum Beispiel am Busbahnhof in Neu-Ulm oder am geplanten Supermarkt im Donautal.

Wann es dazu kommt, ist aber noch unklar. "Wir können schneller sein, aber die Automaten sind nicht schneller verfügbar. Da ist viel Elektronik drin", sagt Pahl-Meinl. Wie in so vielen Bereich käme es auch hier zu Lieferschwierigkeiten.