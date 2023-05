Ulm

Wenn das Mittelalter in Wiblingen zum Magneten wird

Plus Den schweren Helm aufsetzen, einen richtigen Ritterhandschuh anziehen oder Spanferkel am Spieß genießen: Der Mittelaltermarkt am Klosterhof lockt mit abwechslungsreichem Programm.

Von Dagmar Hub

Der Gang über den Mittelaltermarkt im Wiblinger Klosterhof ist für die Augen wie für die Nase ein bunter Spaziergang – und viele, viele Familien nutzten bereits den Vormittag des Feiertages Christi Himmelfahrt zum Ausflug über den Markt, den es seit 15 Jahren gibt und der noch bis zum Sonntag, 21. Mai, geöffnet ist. Mittelalter-Essen an den Ständen ausprobieren, Gauklern und Handwerkern zusehen, das Ritterlager besuchen und die passenden Bands hören – das macht den Mittelaltermarkt zum Magneten.

Wer sich Zeit nimmt zwischen all den Zelten und Ständen, der kann vieles entdecken und erfahren, denn gerade im Ritterlager sind diejenigen, die in diesen vier Tagen dort leben und Berufsstände des Früh-, Hoch- und Mittelalters darstellen, auskunftsfreudig. Wie man einen Bogen aus Eibenholz herstellt, mit dem Ziehholz auf einem Schnitzbock, das wird dem Neugierigen ebenso genau gezeigt und erklärt wie die medizinischen Instrumente, die der Medicus des Mittelalters verwendete, und die medizinische Denkweise jener Epoche, die ausgerichtet war am griechischen Arzt Galen von Pergamon, der in der Antike die Vier-Säfte-Lehre entwickelt hatte. Oder: Was wiegt eine Ritterrüstung, wie sie beim Nachstellen mittelalterlicher Schlachten verwendet wird? 40 Kilo, verrät Rolf Kratt von der Spätmittelalter-Gruppe „Die Hohenberger“, die sich auf ein aus der Gegend um Hechingen stammendes Adelsgeschlecht bezieht.

