Ulm

vor 18 Min.

Wenn Gift die Donau verpestet, ist das THW nun vorbereitet

In Katastrophenfällen muss das THW in der Lage sein, schnell eine Kommandozentrale zu errichten.

Plus Nicht nur in Katastrophen leisten die ehrenamtlichen Helfer des Technischen Hilfswerk (THW) viel, auch ihre Übungen sind anspruchsvoll. Am Wochenende trafen sich über 100 Helfer aus ganz Baden-Württemberg in Ulm, um zu üben.

Von Thomas Heckmann

Das Szenario: Gift verseucht die Donau, alle Fische drohen zu sterben. Was in so einem Fall zu tun ist, übten ehrenamtlichen Helfer des THW am Wochenende in Ulm.

Der Hof des THW-Logistikzentrums stand von Freitag bis Sonntag voller Lastwagen und Anhänger. Die Anhänger wurden miteinander zu großen Besprechungsräumen verbunden, um dort die Stabsarbeit zu üben. Die Lastwagen beherbergten Funkanlagen oder andere Technik, um Kommunikation zu ermöglichen, wenn alle andere Netze ausgefallen sind.

