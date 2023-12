In Ulm-Wiblingen entzündet sich ein Konflikt um eine geplante Moschee

Plus Ein muslimischer Gebetsraum samt Gemeindezentrum ist in Ulm-Wiblingen geplant: Unter Anwohnenden formiert sich Protest. Nun hat das Stadtoberhaupt reagiert.

Die muslimische Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) hat bei der Stadt Ulm eine Bauvoranfrage für die Nutzung einer ehemaligen Gewerbehalle im Dreifaltigkeitsweg in Wiblingen als Gebetsraum und Gemeindezentrum gestellt. Im Vorort regt sich Widerstand, weil die muslimische Gemeinschaft ein großes Einzugsgebiet hat und die Anwohner Parksuchverkehr und wildes Parken befürchten.

Die Gemeinderatsfraktion der FWG hat dazu einen Antrag gestellt und bittet um Auskunft zur Bauvoranfrage, die die muslimische Gemeinde gestellt hat. Sie fragt außerdem, wie stark die Geräuschentwicklung durch die Benutzung eines Minaretts ist.