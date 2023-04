Mädchen-Mord am Schulzentrum: Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen

Mit einem Messer soll der Stiefvater das Mädchen in Ulm-Wiblingen getötet haben. Mit einer Beschreibung von Opfer und mutmaßlichem Täter werden neue Hinweise gesucht.

Nach dem gewaltsamen Tod eines sieben Jahre alten Mädchens am Ostermontag in Ulm-Wiblingen bitten die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft um Hinweise von Zeugen. Gesucht werden Personen, die nahe dem Tatort am Schulzentrum oder auch an Spielplätzen sowie den nördlich davon gelegenen Wohngebieten unterwegs waren und Angaben zum Verdächtigen oder dem Opfer machen können.

Mädchen in Ulm-Wiblingen getötet: Mit dieser Beschreibung sucht die Polizei nach Hinweisen

Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlichen in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung am Donnerstag auch eine grobe Beschreibung der beiden. Beim mutmaßlichen Täter, dem 40 Jahre alten Stiefvater, handelt es sich demnach um einen circa 1,70 Meter großen Mann mit sehr kurzen Haaren. Am Tattag soll er mit einer blauen Jogginghose und einem schwarz-grauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein.

27 Bilder Mann tötet Tochter seiner Partnerin: Die Bilder vom Tatort am Schulzentrum Foto: Alexander Kaya

Das sieben Jahre alte Mädchen hatte lange schwarze Haare und war am Ostermontag mit einer dunkel gemusterten Hose sowie einem rosafarbenen Longsleeve bekleidet. Außerdem war es mit Inlinern unterwegs. Ein am Tatort aufgefundener gelber Beutel könnte am Tattag vom Tatverdächtigen oder Opfer mitgeführt worden sein, heißt es weiter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wie bereits mehrfach berichtet, soll der 40-Jährige sich am Ostermontag gegen 17.20 Uhr über Notruf bei der Polizei gemeldet und angegeben haben, das Mädchen im Bereich des Schulzentrums in der Buchauer Straße getötet zu haben. Die Beamten fuhren nach eigenen Angaben sofort zum genannten Ort. Gegen 17.30 Uhr seien sie dort auf den Mann getroffen, hätten ihn daraufhin vorläufig festgenommen und zu einer Dienststelle gebracht. Dem Mädchen hätten Rettungskräfte nicht mehr helfen können, es verblutete. Der 40-Jährige befindet sich inzwischen in einer Psychiatrie. (AZ/krom)

Lesen Sie dazu auch