Malerei im Gotteshaus: Ein Live-Painting entsteht in der Basilika von Wiblingen

Die ersten Bilder hängen schon, am 6. Januar wird Marianne Hollenstein ihr Live-Painting in der Basilika von Wiblingen vollenden.

Plus Malerei trifft auf Orgelklang: In der Wiblinger Basilika spielt Franz Raml Messiaen - die Künstlerin Marianne Hollenstein lässt sich davon inspirieren.

Von Dagmar Hub

Die Wiblinger Hauptorgel wurde im vergangenen Mai eingeweiht. Inzwischen hat sich das von Claudius Winterhalter gebaute Instrument in der Basilika St. Martin als so vielseitig präsentiert, dass unterschiedlichste Formate der Orgelmusik im Gotteshaus stattfinden – von der CD-Aufnahme eines Orgelkonzerts bis hin zur Meditation mit Live-Painting. Am 6. Januar spielt Franz Raml in der Wiblinger Basilika um 18 Uhr Olivier Messiaens klangmalerische neunteilige Orgelmeditation "La Nativité du Seigneur". Die Ulmer Künstlerin Marianne Hollenstein schuf einen ebenfalls neunteiligen Bilderzyklus zu den einzelnen Stationen des 1935 in Grenoble komponierten Orgelwerkes, das eine knappe Stunde dauert.

