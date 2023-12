Ulm/Neu-Ulm

Beim Thema neue Moschee in Wiblingen scheiden sich weiter die Geister

Plus Bei einer Veranstaltung bemüht sich die Ahmadiyya Muslim Gemeinde in Ulm um maximale Transparenz. Doch die Skepsis von Anwohnern bleibt. Kritiker halten ihre Argumente für vorgeschoben.

Von Oliver Helmstädter

Die Örtlichkeit, den sich die Ahmadiyya Muslim Gemeinde (AMG) für die Vorstellung ihrer Pläne für die Errichtung einer neuen Moschee in Ulm-Wiblingen ausgesucht hat, unterstreicht den Bedarf deutlich: In einer beengten Altbauwohnung in der Wagnerstraße ist das Gebetszentrum untergebracht. Es gibt eine Toilette für 100 Mitglieder der Gemeinde.

Ahmadiyya will in Ulm-Wiblingen eine Moschee bauen

Die AMG-Gemeinde will umziehen: Für die Räumlichkeiten einer ehemaligen Schreinerei an der Ecke Dreifaltigkeitsweg/Donautalstraße wurde bereits eine Bauvoranfrage gestellt. Oberbürgermeister Gunter Czisch hatte sich bereits dazu geäußert: Er sehe das Vorhaben kritisch.

