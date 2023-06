Rettungseinsatz: Mann in Unterhose springt nachts von Brücke in die Donau

Ein halb nackter Mann löst einen größeren Einsatz nahe dem Lichternsee in Ulm aus. Einem Feuerwehrmann gelingt es, ihn aus dem Wasser zu ziehen.

Ein Mann hat in der Nacht zum Donnerstag einen größeren Einsatz im Ulmer Stadtteil Wiblingen ausgelöst. Der 54-Jährige hatte, nur mit einer Unterhose bekleidet, seine Wohnung verlassen. Er war dabei von einer Zeugin beobachtet worden. Sie informierte die Polizei und teilte mit, dass der Mann psychisch krank sei. Sofort machten sich mehrere Streifen des Polizeireviers Ulm-West auf die Suche nach dem Halbnackten.

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG sind in Ulm im Einsatz

Der Mann konnte gegen 3.20 Uhr auf der Lichternsee-Brücke stehend entdeckt werden. Bevor es den Polizisten gelang, ihn festzuhalten, sprang er hinunter in die Donau. Der psychisch Kranke konnte nach seinem Auftauchen relativ schnell wieder entdeckt werden.

Schwimmend klammerte er sich an einen Brückenpfeiler. Die Polizei alarmierte umgehend die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Die DLRG Ulm und auch die Feuerwehr Ulm rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen, drei Booten, Tauchern und über 30 Einsatzkräften an. Einem mit Leine gesicherten Feuerwehrmann gelang es schließlich, zu dem Hilflosen zu schwimmen. In der Folge konnte der Frierende mit einer weiteren Leine gesichert werden. Schließlich gelang es, ihn auf die Brücke nach oben zu ziehen und so in Sicherheit zu bringen.

Die Polizei teilt mit, dass es vom Sprung bis zur Rettung nur eine knappe halbe Stunde gedauert hat. Der Gerettete wurde nach seiner Bergung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)