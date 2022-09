Ulm

18:00 Uhr

Wie Dürre und Inflation Ulm vor einem halben Jahrtausend plagten

Lokal Der Sommer 2022 war heiß und trocken. Doch vor fast 500 Jahren war die Lage in Ulm viel dramatischer, notiert ein Chronist. Die Beispiele sind eindrücklich.

Von Dagmar Hub

Langfristwettermodelle beleuchten gerade einen möglichen frühen Wintereinbruch, einen eher trockenen oder einen eher nassen Herbst und Winter. Vielen erscheint in der aktuellen Situation ein später Beginn der Heizperiode sehr wünschenswert. Wetterereignisse vergangener Zeiten sind schwierig auf die Gegenwart zu übertragen – ein Blick in die Chronik des 1513 in Ulm geborenen Schuhmachers Sebastian Fischer lohnt dennoch. Fischer ist einer der mehr als 300 Chronisten aus ganz Europa, die die extreme Dürre des Jahres 1540 vor allem in Mitteleuropa beschreiben.

