Radarspezialist Hensoldt in Ulm profitiert von der "Zeitenwende"

Plus Mehr Leute, mehr Aufträge und eine Ankündigung, die wie Versprechen klingt. Hensoldt wächst, auch und gerade in Ulm. Das sind neue Entwicklungen.

Hensoldt sucht Leute, um die 300 Stellen sind weltweit ausgeschrieben. Es geht vor allem um technische Berufe: Elektroniker, Rundfunktechnikerinnen, IT-Leute, Systemingenieure. Jeder dritter dieser Arbeitsplätze befindet sich in Ulm, wo der Radarspezialist mit rund 2500 Beschäftigten seine größte Produktionsstätte hat. Hensoldt wächst nicht nur personell. Die "Zeitenwende", von der Kanzler Olaf Scholz spricht, ist auch wirtschaftlich spürbar.