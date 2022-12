Wieder "Roofer" am Ulmer Münster: Polizei fasst Kletterer aus Frankreich

"Roofing" ist lebensgefährlich: Die Polizei erwischt Männer, die am Ulmer Münster kletterten. Sie kommen aus Frankreich und sollen wohl auch Ausweise gefälscht haben.

Unten auf dem Münsterplatz stehen die Buden des Weihnachtsmarktes. Oben in schwindelerregender Höhe wurden am Donnerstagmorgen zwei Männer auf dem Ulmer Münster gesichtet, die sich dort wohl nicht aufhalten hätten dürfen. Die Polizei spricht von "unberechtigten Kletterern". Schon öfters kam es am höchsten Turm der Welt zu sogenannten "Roofing"-Aktionen - und sie sind lebensgefährlich.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, habe sich ein Zeuge kurz vor 7 Uhr gemeldet. Er habe mehrere Personen auf dem Turmgerüst des Münsters gesehen. Die Polizei sei daraufhin angerückt und habe zwei Männer in etwa 30 Metern Höhe entdeckt. Sie hätten sich auf einem Gerüst versteckt.

Wieder Roofer in Ulm: Weitere Person im Münster gemeldet

Gegen 10.30 Uhr sei eine weitere unberechtigte Person im Ulmer Münster gemeldet worden, heißt es im Polizeibericht weiter. Die soll sich in einem gesperrten Bereich aufgehalten haben. Auch diesen Mann habe die Polizei vorläufig festnehmen können.

Alle drei Männer sind nach Polizeiangaben 20 Jahre alt und stammen aus Frankreich. Gegenüber der Polizei hätten sie zunächst falsche Personalien angegeben. Das stellten die Ermittler fest, als sie das Hotelzimmer der Personen durchsuchten und dabei ihre Ausweise entdeckten. Dabei seien zudem Hinweise gefunden worden, wonach die Personen womöglich Ausweise fälschen würden.

Was die Ulmer Polizei über die Kletterer noch nicht weiß

Wie lange und in welchen Bereichen sich die drei Männer aufhielten, konnte zunächst nicht geklärt werden. Unklar sei derzeit auch noch, ob sie Kameras oder Ähnliches dabei hatten. Das sei noch Gegenstand weiterer Ermittlungen, so die Polizei.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Urkundenfälschung rechnen.

"Roofing" am Ulmer Münster: Zwei Männer aus Belgien müssen Strafe zahlen

Der letzte bekannte Fall sogenannter "Roofer" datiert vom September 2021. Damals wurden zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren dabei erwischt, wie sie auf den höchsten Kirchturm der Welt klettern wollten. Sie richteten einen Schaden von 6000 Euro an.

Die Staatsanwaltschaft Ulm hatte Ende vergangenen Jahres einen Strafbefehl in vierstelliger Höhe beantragt. Das Amtsgericht war diesem Antrag gefolgt. Die Kletterer legten dagegen keinen Einspruch ein. Wie hoch die Geldstrafe insgesamt war, ist unklar. Laut eines Gerichtssprechers damals liege sie aber unter 90 Tagessätzen. Damit erscheine sie nicht im Führungszeugnis, aber im Bundeszentralregister. Die Männer würden damit als vorbestraft gelten.

Für was steht "Roofing"?

Das sogenannte Roofing (abgeleitet vom Englischen "roof" für Dach) gilt unter meist jungen Menschen als eine besondere "Eroberungsform" städtischer Räume. "Roofer" besteigen ohne Sicherung hohe Gebäude, um sich dort zu filmen oder zu fotografieren.

Im Jahr 2019 waren Unbekannte ebenfalls unerlaubt auf die Spitze des Ulmer Münsters geklettert und hatten sich dabei gefilmt. Ein Video der Aktion wurde danach auf Youtube hochgeladen. Die damaligen "Roofer" hatten Tickets gelöst und waren über den normalen Besucherbetrieb ins Münster gelangt - so zeigte es ihr eigener Dreh. (krom/AZ)