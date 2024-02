Ulm

16:19 Uhr

Wie steht es um die Wirtschaft rund um Ulm? Es läuft – so halbwegs

Plus Die Wirtschaft in der Region tritt auf der Stelle. Doch das "böse R-Wort" will auch der Wirtschaftsweise Stefan Kooths beim alljährlichen Ulmer Konjunkturgespräch nicht in den Mund nehmen.

Von Oliver Helmstädter

Im November vergangenen Jahres setzten Unternehmerinnen und Unternehmer aus der gesamten Region in Ulm ein Zeichen: Sie gingen auf die Straße, um für Bürokratieabbau zu demonstrieren. Der Erfolg davon lässt bislang auf sich warten. Es gebe aus der Politik, zwar das eine oder andere Signal in die richtige Richtung, so Petra Engstler-Karrasch, die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Ulm (IHK). "Es geht alles viel zu langsam."

Dennoch, so sagte es Jonas Pürckhauer, der Vize-Hauptgeschäftsführer, bei der Präsentation des neusten Konjunkturberichts bewusst flapsig, sei das alles "jammern auf hohem Niveau."

