Ulm

vor 2 Min.

Wohnblocks oder Eigenheim – welche Häuser braucht Ulm?

Lokal Die Freien Wähler fordern beim Wohnungsbau in Ulm mehr Fokus aufs Eigentum. Ein Vorbild haben sie im Sinn, aktuelle Beschlüsse finden sie kontraproduktiv.

Von Sebastian Mayr

Ende 2000 wurden rund 20 Reihenhäuser in Wiblingen fertig, ohne Keller und ohne Garage, preiswert gebaut: Keine 300.000 Euro bezahlten die neuen Eigentümerinnen und Eigentümer für Grundstück, Gebäude, Carport und Schuppen im Baugebiet "Eschwiesen". Bei den jüngsten Entscheidungen hat der Ulmer Gemeinderat vorrangig an Mieterinnen und Mieter mit kleinem Geldbeutel gedacht - und an Wohnblocks. Der FWG genügt das nicht. Stadtrat und Bauexperte Gerhard Bühler fordert, die Vielschichtigkeit Ulms müsste sich auch in den Wohnbauprojekten widerspiegeln. Wie das funktionieren soll, haben die Freien Wähler in einem Positionspapier zusammengefasst. Darin sind auch Standpunkte zu finden, die manche auf den ersten Blick überraschen könnten.

