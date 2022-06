Zeuge hört klirrende Fensterscheiben und alarmiert Polizei

Ein aufmerksamer Mann ruft in Ulm die Polizei, als er nachts Scheiben klirren hört. Die Streife findet Spuren eines gescheiterten Einbruchsversuchs.

Klirrende Scheiben haben einen Zeugen in der Nacht auf Montag auf einen Einbruchsversuch aufmerksam gemacht. Die Polizei entdeckte später die Spuren am Eingang eines Restaurants in der Ulmer Karpfengasse.

Gegen 1.30 Uhr hörte ein Zeuge in der Innenstadt klirrende Scheiben und er informierte die Polizei. Wo genau die Geräusche herkamen, konnte er nicht lokalisieren. Die Polizei überprüfte die Umgebung. In der Karpfengasse stellten die Polizisten an einem Restaurant eine eingeworfene Scheibe fest. Ebenso fanden die sie Hebelspuren an einer teilweise geöffneten Tür. Die Verursacher waren bereits verschwunden. In das Gebäude gelangten die Unbekannten nicht. (AZ)