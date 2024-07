Karusselltage in Ulm fallen aus

Die Ulmer Karusselltage sollten das neue Volksfest im Herbst werden – im Oktober des vergangenen Jahres feierten sie Premiere. Doch nun steht fest: In diesem Jahr wird es keine zweite Ausgabe der Karusselltage in Ulm geben. „In diesem Jahr werden wir eine Auszeit nehmen“, sagt Organisator Oliver Fischer von der VMV GmbH. Im Jahr 2025 werde die Veranstaltung aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder stattfinden, kündigt er an.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oliver Fischer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis