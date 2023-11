Unfall zwischen Vöhringen und Senden: Drei Personen werden verletzt

Auf der Staatsstraße 2031 zwischen Vöhringen und Senden hat sich am Mittwochabend ein Unfall ereignet. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

Drei Verletzte, ungefähr 12.000 Euro Sachschaden, vier Feuerwehren im Einsatz und eine etwa dreistündige Vollsperrung der Staatsstraße 2031 zwischen Senden und Vöhringen: Das waren die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr an der nördlichen Einfahrt von der Staatsstraße 2031 zur Illertaltangente auf Höhe von Illerzell ereignet hat.

Weitere Feuerwehren wurden nach dem Unfall zur Unterstützung gerufen

Wie die Polizei ermittelte, fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto von der Tangente von Illerzell kommend nach links auf die Staatsstraße ein, ohne auf die Vorfahrt eines anderen Fahrzeuges zu achten, das dort geradeaus von Senden in Richtung Vöhringen unterwegs war. Die Ampelanlage an der Einmündung war laut Polizei zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb, sodass die übliche Vorfahrtregelung zugunsten der Staatsstraße galt. Beim Zusammenstoß wurden alle drei am Unfall beteiligten Personen leicht verletzt und ihre Fahrzeuge blockierten die Staatsstraße komplett. Sowohl der 21-Jährige mutmaßliche Verursacher, als auch ein 57-jähriger Mann und eine 48-jährige Frau, die im anderen Auto saßen, wurden an Ort und Stelle vom Rettungsdienst erstversorgt und in Kliniken eingeliefert.

Zunächst waren die Feuerwehren Wullenstetten und Senden zu dem Unfall alarmiert worden. Als sich herausstellte, dass die Umleitung wegen der Komplettsperrung weiträumig erfolgen musste, wurden die Wehren aus Illerzell und Vöhringen zur Unterstützung gerufen. Bis zum Ende der polizeilichen Unfallaufnahme und der Aufräumungsarbeiten war die Staatsstraße dadurch gut zwei Stunden lang gesperrt. (wis)