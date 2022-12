Unterelchingen

vor 18 Min.

Michael Patrick Kelly und die Friedensglocken von Elchingen

Der Popsänger Michael Patrick Kelly ließ nach dem Vorbild seiner großen Friedensglocke auch kleine Modelle gießen. Sie wurden in Unterelchingen produziert.

Plus Der irische Popsänger ließ seine Friedesglocke aus ukrainischem Kriegsschrott zum ersten Mal in Neu-Ulm erklingen. Und die kleinen "Tochter-Exemplare" entstanden ganz in der Nähe.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Schön wär's: "Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen", verkünden die himmlischen Heerscharen im Lukas-Evangelium bei Jesu Geburt. Das mit dem Frieden auf Erden klappt leider immer noch nicht. Der irische Popstar Michael Patrick Kelly, der auf jeden Fall bei seinen Fans für Wohlgefallen sorgt, will seit einigen Jahren mit seiner eigenen Friedensglocke dazu beitragen, dass es auf Erden friedlicher zugeht – und bekommt dabei indirekt Unterstützung aus Unterelchingen: Die Kunstgießerei Kollinger hat für ihn bereits 800 kleine Ableger der großen Glocke gefertigt. Sie sollen vor allem den konfliktgebeutelten Nahen Osten ein bisschen friedlicher machen. Sie ist damit Teil eines weltweiten Friedensprojekts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen