Unterfahlheim

12:00 Uhr

"Symphonic Explosion": Fahlheim plant ein blasmusikalisches Feuerwerk

Plus Noch leidet die Blasmusikszene an der Pandemie. Aber Benedict Waldmann und Gaby Fischer tüfteln mit dem Musikverein Fahlheim an einem großen Knall.

Von Veronika Lintner

Was nutzt eine Tuba, wenn sie nicht im Orchester wummern darf? Was ist ein Dorffest ohne Musik, ein Kapelle ohne Konzerte? Corona legt die Blasmusikszene seit zwei Jahren lahm, auch das Vereinsleben im Landkreis Neu-Ulm. Jetzt aber scheint wieder Zeit für Hoffnung und große Ideen - wenn es nach Gaby Fischer geht. Wie man die lange Stille beenden sollte? Jedenfalls nicht mit einem kleinen, harmlosen "Konzertle", findet die Ulmerin, die für ihre Kultur-Projekte bekannt ist. "Nein, es muss krachen." Und deshalb tüftelt sie gerade mit dem Musikverein Fahlheim an einem Konzept, für den großen Knall. Am 15. Juli 2022 soll Fahlheim ein musikalisches Feuerwerk erleben, ein Ereignis, eine "Symphonic Explosion".

