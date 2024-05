Vöhringen

vor 35 Min.

Ehepaar Heuter aus Vöhringen hat 65 Jahre eisern zusammengehalten

Plus Nach 65 Ehejahren feiern Trautlinde und Josef Heuter ihre Eiserne Hochzeit. Das Gasthaus, in dem sie sich einst kennenlernten, war ein Vöhringer Klassiker.

Von Ursula Katharina Balken

Das Ehepaar strahlt als Bürgermeister Michael Neher mit einem großen Geschenkkorb durch die Türe tritt. "65 Jahre gemeinsam durchs Leben zu gehen, das kommt nicht so oft vor", mit diesen Worten gratuliert Neher zum seltenen Fest. Josef Heuter ist ein "ganz echter Vöhringer", wie er sagt, wurde hier geboren und hat nie irgendwo anders gelebt. Sein Berufsleben fand 40 Jahre in Senden statt. "Ich habe dort bei der Firma Käßbohrer als Maschinenschlosser gearbeitet." Der 92-Jährige erinnert sich noch gut an diese Zeit.

Trautlinde Heuter, 86, stammt aus Königsberg. Doch durch den Krieg musste sie als Siebenjährige ihre Heimat verlassen. Eine neue fand sie im Schwabenland, zunächst in Bellenberg und durch die Heirat in Vöhringen. Und wo haben sie sich kennengelernt? "Im Adler", sagen beide wie aus einem Mund. Grund für den Bürgermeister zu lachen. "Nahezu die meisten Ehepaare, die ich bei meinen Besuchen antreffe, haben sich im Alten Adler kennengelernt."

