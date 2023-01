Vöhringen

vor 52 Min.

Ein Feuerwerk aus Musik und Bewegung

In "Free Vivaldi" trifft Klassik auf Streetdance, eine Mischung, die erstaunlich gut funktioniert.

Plus In "Free Vivaldi" verbindet sich Klassik mit Streetdance. Am Ende gab es dafür Standing Ovations im ausverkauften Wolfgang-Eychmüller-Haus.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Hätte Antonio Vivaldi erleben können, wie seine "Vier Jahreszeiten", das brillante Barockwerk und bekannteste seiner Violinkonzerte, im Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Haus mit Jubel überschüttet wurde, es hätte ihn womöglich sehr überrascht. Schließlich teilte der Venezianer das Schicksal anderer Komponisten, die erst posthum zu Ehren kamen. Es ist schon lange kein Sakrileg mehr, klassische Musik mit modernen Stilementen zu verknüpfen. Mutige Arrangeure haben der Klassik den Nimbus des Unberührbaren genommen. In Vöhringen kommt die Verschmelzung von Streetdance und barockem Violinkonzert bestens an.

