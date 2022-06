Festliche Fronleichnamsprozessionen in Vöhringen und anderswo

Bei sonnigem Wetter fanden am Feiertag zahlreiche Prozessionen statt. Es waren vielerorts die ersten seit der Corona-Zwangspause.

Im Anschluss an die heilige Messe wurde am Fronleichnamstag in nahezu allen Kirchengemeinden das Fest mit einer Prozession gefeiert. In Vöhringen geleitete die Stadtkapelle die Gläubigen zu den festlichen Blumenaltären rund um die St.-Michael-Kirche. Pfarrer Martin Straub trug die Monstranz mit dem Allerheiligsten und erteilte an den Außenaltären den Segen für den Ort und die Flur.