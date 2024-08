Coole Drinks aus Neu-Ulm: Waterdrop macht das Wasser fruchtig

Viel trinken, heißt es in diesen heißen Tagen. Am besten halt Wasser, denn das hat keine Kalorien. Allerdings schmeckt das auf die Dauer ziemlich langweilig. Die Firma Waterdrop aus Wien, bekannt geworden durch einen TV-Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“, feiert seit einigen Jahren immense Erfolge mit einem Lifestyle-Produkt, das genau jenen Geschmack bietet: Es sind kleine Brausewürfel aus natürlichen Aromen, die komplett ohne Zucker auskommen. Sie nennen sich „Microdrinks“ und kommen vor allem bei jungen Menschen an. Das Produkt sieht sehr modern, sehr cool aus – und wird in der Region hergestellt, genauer gesagt in Neu-Ulm, Illertissen und Beimerstetten.

