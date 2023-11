"Ball der Ulanen" in Weißenhorn: Zurück zu den alten Manieren

Die Weißenhorner Stadthalle ist am Samstag wieder im 19. Jahrhundert. Es wird ein fürstlicher Ball, einschließlich Reifrock, Sprachetikette und Handkuss für die Damen.

"Sehr verehrte Damen und Herren", sagt man am Anfang einer besonders höflichen Ansprache. Auch wenn es nur zur Begrüßung gedacht ist – das mit der Verehrung wird wohl häufig nicht mehr wörtlich gemeint. In der Weißenhorner Stadthalle soll das für einen Abend anders sein. Es soll so sein wie damals um die Jahrhundertwende. Der deutsche Kavallerieverband organisiert einen "Historischen Ball der Ulanen", der besonders den Damen gewidmet wird. Hier wird den Frauen endlich wieder der Stuhl gerückt und zur Begrüßung die Hand geküsst, beziehungsweise der Handkuss angedeutet. So steht es zumindest in der Ballordnung. Es soll ein Fest in Prunk und Glorie werden.

Ulanen-Ball in Weißenhorn: Ein Abend für die Damen

Alexander Junginger ist eines der vier Mitglieder im Ballkomitee und ein engagiertes Mitglied beim deutschen Kavallerieverband. Er erklärt, worum es bei dieser außergewöhnlichen Veranstaltung geht. Die Kavallerie war die berittene Einheit im Militär. In Polen gibt es die Ulanen, wie sie dort heißen, immer noch. In Deutschland sei das kavalleristische Reiten hingegen nur noch als Sportart, sagt Junginger. Dabei müssen Reiter mit einer Lanze, Säbel oder Pistole in der Hand verschiedene Ziele treffen. "Das Hobby ist vor allem eine Männerdomäne", erklärt er. "Unser Anliegen war, dass man eine Veranstaltung macht, die den Damen zugutekommt." Also zum Beispiel den Lebensgefährtinnen der Kavalleriereiter, oder auch Damen, die sich allgemein für Alltags- und Kulturgeschichte interessieren.

Andrea Ziegeldorf wird eine dieser Damen sein und freut sich schon sehr auf den Ulanen-Ball. Dafür hat sie sich extra ein Ballkleid besorgt, das mit Zubehör rund 200 Euro gekostet habe. Man müsse es sich das ausladende Kleid ein bisschen wie in den "Sissi"-Filmen vorstellen, erklärt Ziegeldorf. Es sei in einem dunklen Tannengrün gehalten und werde mit einem Reifrock ergänzt, so wie es damals – etwa zu Zeiten des Ersten Weltkriegs – üblich war. Dazu möchte die 53-Jährige auch ein Schnürkorsett und lange Handschuhe anziehen, die bis zum Ellenbogen gehen. Was nicht fehlen dürfe, sei eine authentische Hochsteckfrisur. Dafür sei extra ein Friseurtermin vereinbart.

Bei dem historischen Ball in Weißenhorn spielt der Königlich Bayerische Trompetenchor

"Es ist der Traum einer jeden Frau, einfach mal Frau sein zu dürfen", sagt Ziegeldorf. "Wer hält denn heute noch einer Frau die Tür auf? Wer hilft einer Frau noch in den Mantel?" Auf dem Ulanen-Ball sei das etwas ganz Besonderes. Vor allem, weil sich die Gäste mit der Balletikette auseinandersetzen müssten und das schmeichle der Frau. In der Ballordnung heißt es zum Beispiel: "Wenn eine Dame vom Tisch aufsteht, haben sich alle Herren am Tische zu erheben, bis sich die besagte Dame gesetzt oder vom Tisch entfernt hat."

Die Weißenhorner Stadthalle sei wegen der Optik drinnen sehr gut geeignet und werde festlich dekoriert. Um 18 Uhr ist ein Sektempfang geplant, nach dem der offizielle Abend beginnt. Die verehrten Damen und Herren werden einzeln aufgerufen und in den Saal gebeten. Ein "Königlich Bayerischer Trompetenchor" reißt dafür extra aus Altötting an und spiele den ganzen Abend authentische Blasmusik aus der Zeit. Es wird vor allem Walzer und Polkas getanzt, aber auch die altbekannte Polonaise. "Das war damals tatsächlich ein gängiger Schreittanz", erklärt Organisator Junginger.

Die strenge Ballordnung wünscht sich Besucherin Ziegeldorf dennoch nicht für den Alltag zurück. "Uhren lassen sich schwer zurückdrehen", sagt sie, "das wäre nicht mehr praktikabel". Trotzdem wäre es schön, wenn wieder mehr Respekt und Anstand in der Gesellschaft käme. Bis zu 80 sehr verehrte Damen und Herren machen am Samstagabend schon mal den Anfang.