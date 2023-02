Bestes Wetter, super Stimmung: So war der Weißenhorner Faschingsumzug

Plus Der Weißenhorner Faschingsdienstagsumzug zieht wieder um die Altstadt. Tausende Zuschauer sorgen für einen gelungenen Abschluss der Faschingszeit.

Da hatte sich wohl einiges angestaut bei den Weißenhorner Närrinnen und Narren. Schon lange vor dem offiziellen Beginn des Faschingsdienstagsumzugs säumten Hunderte Zuschauer die Strecke, wurden am Hauptplatz die ersten Curry-Würste verspeist und die Luft aus dem einen oder anderen Bierbecher gelassen. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause war es endlich wieder so weit. Der „beste Faschingsumzug Schwabens“, wie Christian Simmnacher von der Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF) stolz verkündete, durfte sich wieder um die Weißenhorner Altstadt bis zum Hauptplatz schlängeln. Und auch das Wetter spielte mit, bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen traute sich nicht eine einzige Wolke, die Feierlaune zu trüben.