Weißenhorn

12:17 Uhr

Der Löwen in Weißenhorn hat bald wieder eine Gaststätte

Lokal Vier Jahre ist es her, seit in der Weißenhorner Traditionsgaststätte zum letzten Mal Speisen serviert wurden. Jetzt steht die Rückkehr des Restaurants bevor.

Von Oliver Helmstädter

Das Wehklagen war groß, als am 28. Juli 2018 der Löwen in Weißenhorn zum letzten Mal als Restaurant eröffnete. Wie viele andere Gastronomiebetriebe in der Region hatte der Löwen an den äußeren Umständen schwer zu knabbern. Den Fachkräftemangel gab Wolfgang Ländle damals als Hauptgrund für die Schließung an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

