Häuser drucken aus Schutt: Firma Rupp plant eine Bau-Revolution

In Weißenhorn werden derzeit Tiny-Häuser gedruckt. Doch die Revolution, so Rupp-Gebäudedruck-Geschäftsführer Yannick Maciejewski, liegt im Detail.

Plus Das erste Mehrfamilienhaus aus dem 3D-Betondrucker steht seit drei Jahren in Wallenhausen. Nun will diese Industriesparte den nächsten Schritt nach vorne gehen.

Von Oliver Helmstädter

Der Rohbau steht schon: Die Firma Rupp-Gebäudedruck zieht mitsamt dem Mutterkonzern im kommenden Jahr von Pfaffenhofen nach Weißenhorn. Sofort fällt eine elf Meter hohe Säule aus dem Betondrucker auf, um die sich eine Treppe windet. Doch die wahre Neuerung liegt nicht im repräsentativen Eingang, sondern in den Schuttbergen, die auf dem Firmen-Gelände zu sehen sind.

Anfragen aus der Ukraine bei Rupp in Weißenhorn

Schuttberge gibt es in der Welt mehr als genug: dieser Tage in den Katastrophengebieten in Marokko sowie Libyen und auch in der Ukraine. Geschäftsführer Yannick Maciejewski hat einen Traum: Schuttberge zu häckseln und daraus Häuser zu drucken. Anfragen aus der Ukraine landen längst in Weißenhorn. "Doch wir brauchen noch etwas Zeit." Längst liege bei der Firma Rupp eine langfristige Strategie in der Schublade, die der Gesellschaft einen Mehrwert durch diese Technologie liefere.

