Italienisches Flair unter Weißenhorner Linden

Auch einem Gewitterchen gelang es nicht, die gute Stimmung der Teilnehmer bei der „CENA IN BIANCO E NERO“ vor der Stadthalle zu trüben. Die stilecht weiß-schwarz gekleideten Mitglieder der „Freunde Valmadreras e. V.“ und ihre Gäste verfrachteten in Windeseile die weiß eingedeckten, mit Blumen und Kerzen dekorierten Tische (es gab sogar einen Leuchter mit Kerzen in italienischen Nationalfarben) ins Innere der Stadthalle und feierten weiter. All die diversen Köstlichkeiten an den verschiedenen Tischen waren glücklicherweise zu diesem Zeitpunkt schon weitgehend verspeist!

Den Mittelpunkt des Abends bildete die Delegation aus Valmadrera, bestehend aus Cesare Colombo, dem neu gewählten dortigen Bürgermeister, und seiner Gattin Anna Selva sowie Giuseppe Castelnuovo, einem der Väter dieser Städtepartnerschaft, und dem alten Freund des Vereins Beppe Tintori, der seine Frau Fiorenza Pelucchi, die Managerin des Gemellaggio, vertreten musste. Ein nicht vom Programm vorgesehener, überwältigender Höhepunkt war der Auftritt eines italienisch-deutschen Gesangstrios. Eine geübte Sängerin des Weißenhorner Gospelchors „Joyful Voice“, Cesare Colombo und Giuseppe Castelnuovo sangen mit viel Temperament italienische Canzoni, die der hervorragende DJ Kai Vogt musikalisch begleitete. Wer das nicht miterleben konnte, hat etwas versäumt. Das Publikum – sofern es den Text beherrschte – sang mit oder klatschte zumindest im Takt. Jutta Kempter, die Dritte Bürgermeisterin von Weißenhorn, die ein Geschenk der Stadt für Cesare im Gepäck hatte, verewigte den Auftritt dieses ungewöhnlichen Trios in einem Video. Vielleicht erscheint dieses demnächst zusammen mit anderen Fotos auf Homepage www.framici.de. Ganz besonders freut die Framici natürlich, dass es ihnen gelungen ist, auch etliche Weißenhorner Nicht-Mitglieder des Vereins für die Veranstaltung zu aktivieren.

Cesare Colombo aus Valmadrera und Jutta Kempter, Dritte Bürgermeisterin von Weißenhorn hatten ihren Spaß. Foto: Freunde Valmadreras e.V.