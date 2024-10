Polizei stoppt Diebe auf B28: Waren im Wert von 400 Euro aus Supermarkt gestohlen

Zwei mutmaßliche Diebe hat die Polizei am Samstag auf der B28 stoppen können. Der Mann und die Frau, beide 45 Jahre alt, sollen zuvor in einem Supermarkt in Weißenhorn Waren im Wert von circa 400 Euro gestohlen haben. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Der Polizei waren der Mann und die Polizei am Samstagabend gemeldet worden. Sie sollen mehrere Artikel an sich genommen und ohne zu zahlen, den Kassenbereich verlassen haben. Anschließend seien sie in ein Auto gestiegen und weggefahren. Aufmerksamen Zeugen aber hätten das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ablesen und der Polizei mitteilen können. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Wagen auf der B28 einer Kontrolle unterzogen werden.

Bei der Durchsuchung des Wagens wurden zwei Tüten voller Kleidung und Lebensmittel im Wert von circa 400 Euro aufgefunden werden. Die beiden rumänischen Insassen konnten keinerlei Kaufbelege nachweisen, so die Polize in ihrer Mitteilung. Nach Rücksprache mit Mitarbeitern der Filiale konnten sämtliche Artikel dem Supermarkt zugeordnet werden, heißt es. Das Diebesgut wurde sichergestellt. (AZ)