vor 51 Min.

So geht es auf der Baustelle am Weißenhorner Krankenhaus weiter

Plus An der Stiftungsklinik in Weißenhorn laufen die Vorbereitungen für die Erweiterung. Der Förderbescheid für das Millionen-Projekt könnte bald eintreffen.

Von Michael Ruddigkeit

Ein neues Gebäude an der Stiftungsklinik in Weißenhorn steht bereits im Rohbau. Die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP), in der künftig medizinische Instrumente sterilisiert werden, soll im Februar nächsten Jahres in Betrieb gehen. Der Bau kostet 12,6 Millionen Euro, doch der deutlich größere Teil der Erweiterung am Standort Weißenhorn steht noch bevor. Für mehrere vorbereitende Arbeiten hat jetzt der Kreisausschuss grünes Licht gegeben.

Diese Arbeiten stehen jetzt am Krankenhaus Weißenhorn an

Vor dem Spatenstich für die Erweiterung müssen etliche neue Leitungen zur Ver- und Entsorgung des Bestandsgebäudes, etwa für Schmutz- und Regenwasser, Fernwärme, Erdgas und Strom, verlegt werden. Diese müssen bei laufendem Klinikbetrieb angeschlossen werden. Die alten Leitungen müssen stillgelegt werden. Kostenpunkt: etwa eine Million Euro.





