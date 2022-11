Kein "Campus for future": Beim Realschulplatz kommt nur eine Sparlösung

Plus Lediglich ein Teil der versiegelten Fläche vor der Realschule in Weißenhorn wird neu gestaltet. Eine teure Gesamtplanung ist vom Tisch. Das gefällt nicht allen.

Im dritten Anlauf ist es nun gelungen, eine Lösung für die Neugestaltung des Vorplatz der Weißenhorner Realschule zu finden. Die kostet weniger als eine Million Euro. Aber dieser Kompromiss hat seinen Preis: Es wird nur ein sehr kleiner Teil des Geländes umgestaltet. Und der Rest? Soll irgendwann drankommen, wenn der Landkreis wieder mehr Geld hat. Das wiederum sorgt für Kritik bei einer Kreisrätin, die an der Schule unterrichtet.