Wie eine Software-Firma die Welt ein bisschen besser machen will

Plus Die Berater und Programmierer von Bisonaire sind gefragt. Den Erfolg wollen die Unternehmer teilen. Erstes Projekt: eine inklusive Kantine in Weißenhorn.

Auch Planungsprofis dürfen mal überrascht sein. Die Weißenhorner Software- und Beratungsfirma Bisonaire ist in den vergangenen drei Jahren unerwartet schnell groß geworden und hat deswegen unerwartet oft umziehen müssen. Menschlich zu sein und nicht nur den Profit sehen, dieses Ziel hatten sich die drei Gründer gesetzt. Jetzt haben sie eine gemeinnützige GmbH gegründet, diese mit Geld aus dem Softwarehaus versorgt und ein erstes konkretes Projekt in den Blick genommen. Weitere Überraschungen sind diesmal fest einkalkuliert.