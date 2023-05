George Ezra sagt Konzerte in Deutschland ab

Der Auftritt des britischen Sängers im Wiblinger Klosterhof wird ersatzlos gestrichen. So bekommen Ticketinhaber ihr Geld zurück.

Das Konzert von George Ezra war einer der Höhepunkte des diesjährigen Klosterhof-Open Airs in Wiblingen. Nun teilte der Veranstalter Provinztour mit, dass dieses Konzert ausfallen wird.

"Aufgrund unvorhersehbarer Umstände kann die Veranstaltung leider nicht stattfinden. Der Veranstalter bedauert, die Fans enttäuschen zu müssen", teilte Provinztour am Freitagnachmittag. Was sich hinter diesen "unvorhersehbaren Umständen" verbirgt, ist unklar. Veranstalter Provinztour kann dazu auf Nachfrage unserer Redaktion keine näheren Angaben machen. "Wir wissen es selbst nicht", sagt eine Mitarbeiterin. "Die Absage kam vom Künstler und dessen Management." Auch der in Mannheim geplante Auftritt beim Zeltfestival Rhein-Neckar sei abgesagt worden. Dort hätte der Sänger einen Tag nach dem in Wiblingen für den 20. Juni geplanten Konzert spielen sollen. Ersatztermine werde es nicht geben.

Karten können zurückgegeben werden

Karten für das Konzert von George Ezra können dort, wo die Tickets gekauft wurden, zurückgegeben werden, teilt Provinztour noch mit.

Das Programm für den Wiblinger Klosterhof wurde erst kürzlich überraschend um den Auftritt der Soul-Newcomerin Ayliva (Donnerstag, 22. Juni) ergänzt. Außerdem spielen Tom Jones (Mittwoch, 21. Juni), Patti Smith (Freitag, 23. Juni), One Republic (Samstag, 24. Juni) und Zaz (Sonntag, 25. Juni). (mit AZ)