Von Blumenzwiebeln bis Whirlpool: Was Diga-Besucher in Wiblingen erwartet

Lokal Garten-Grundlagen und teure Produkte kommen bei der Diga in Wiblingen besonders gut an. Das ist eine Corona-Folge. Eine andere ist weniger erfreulich.

Gaby Meijer streicht mit den Fingern über die Schilder. Tulpenzwiebeln, Allium und Calla sind bei ihren Kundinnen und Kunden besonders beliebt. Und ihr Stand wenige Schritte nach dem Eingang aufs Messegelände ist einer der Magneten. Whirlpools, Edelstahlkamine, Möbel: Das Hochpreissegment boomt, seit Beginn der Corona-Pandemie noch mehr als zuvor schon. Doch viele kommen wegen der besonders großen Blumenzwiebeln jedes Jahr aufs Neue nach Wiblingen. Die Folgen der Pandemie sind aber nicht nur durch das Interesse an teurer Garteneinrichtung sichtbar.