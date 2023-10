Wohnungsbrand

08:25 Uhr

Mehrfamilienhaus brennt in Neu-Ulm

Feuerwehrleute rücken in ein Mehrfamilienhaus vor, nachdem am Samstagmorgen plötzlich ein Brand ausbricht.

Ein Haus in Neu-Ulm gerät am Samstag plötzlich in Brand. Die Feuerwehr kann die Flammen schnell löschen. Benachbarte Wohnungen werden trotzdem mit der Drehleiter kontrolliert.

