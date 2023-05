Zirbenholz-Affäre: In Wien soll sich Erwin Müller vor Gericht verantworten

Plus Eine Tischlerei hat Müller verklagt. Mal wieder. Vor einem Ulmer Gericht war eine Beschwerde um unlauteren Wettbewerb gegen das Drogerieimperium bereits erfolgreich.

Bei der Ulmer Drogeriemarktkette Müller gibt es allerlei Produkte aus Zirbenholz zu kaufen. Fragwürdige Werbeversprechen dafür wurden in Gerichtsurteilen kassiert. Ein kleiner Hersteller von Zirbenprodukten wehrt sich nämlich gegen das Drogerieimperium bisher ziemlich erfolgreich – nun auch in Österreich. Daniel Abart, der Geschäftsführer von Zirbelino, einem Hersteller aus Klagenfurt für Zirbenprodukte, ist sich sicher: "Erwin Müller wird wohl nach Wien reisen müssen."

Vor einiger Zeit noch, wurden von Müller Zirbenkissen, Zirbenöl und Zirbenkugeln als "Original", mit dem Logo von Tirol und allerlei gesundheitsförderlichen Wirkungen beworben. "Damit gaukelte man den Konsumentinnen und Konsumenten fälschlich Alleinstellungsmerkmale vor und verschrieb sich damit selbst einen Wettbewerbsvorteil, zulasten beispielsweise uns als langjährigen Zirbenkissen-Hersteller", sagt Daniel Abart. Außerdem hatte Müller keine Lizenz für das Tirol-Logo.