vor 20 Min.

17-Jährige bekommt Kugel ins Gesicht

Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen

Eine 17-Jährige ist am Samstagabend in Großmehring am Kopf verletzt worden. Die junge Frau war mit ihrem Bruder in der Nibelungenstraße auf einem Spaziergang gewesen. Während die 17-Jährige und der 23-Jährige – es war 20.20 Uhr – an einem Bachlauf in Richtung Nibelungenhalle entlangliefen, ertönte ein Knall und die aus dem Landkreis Eichstätt stammende Jugendliche verspürte plötzlich einen Schmerz im Nasenbereich. Wie sich herausstellte, war sie von einer Metallkugel – mit einem Durchmesser von vier Millimetern – direkt im Gesicht getroffen worden. Der 23-Jährige brachte seine Schwester daraufhin ins Krankenhaus Kösching, wo ihr die Metallkugel ambulant entfernt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte es sich bei dem Geschoss um eine Luftgewehrkugel handeln. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe sie erst eine Stunde danach von dem Vorfall erfahren. Die dann eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen seien bislang allerdings ohne Erfolg geblieben. Die Beamten ermitteln nun gegen einen Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung und suchen nach Zeugen. (nr)

Zeugen, die etwas mitbekommen haben und zum Vorfall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 zu melden.

