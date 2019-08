vor 36 Min.

22-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall

Pkw stößt bei Eitensheim mit einem Lastwagen zusammen

Ein 22-Jähriger ist am Montag bei einem Unfall auf der B13 verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann aus dem südlichen Landkreis Eichstätt gegen 12.15 Uhr mit seinem Auto von Eichstätt kommend in Richtung Ingolstadt in einer Kolonne unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen etwa 500 Meter nach dem Tauberfelder Grund auf die Gegenfahrbahn fuhr. Das geschah nach Augenzeugenberichten auf gerader Strecke und mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Die Ursache für das Verhalten ist bislang nicht bekannt.

Auf der Gegenfahrbahn kollidierte das Auto dann ungebremst mit einem entgegenkommenden Sattelzug, der von einem 35-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Pfaffenhofen gesteuert wurde. Trotz einer Vollbremsung sowie einem Ausweichversuch seitens des Lkw-Fahrers konnte der Unfall nicht mehr verhindert werden. Der 22-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. An der Sattelzugmaschine entstand ebenfalls ein Totalschaden, der auf rund 40.000 Euro zu beziffern ist.

Über die gesamte Dauer der Unfallaufnahme und für die Bergung und das Abschleppen der Fahrzeuge musste die B13 komplett gesperrt werden. Die Sperre dauerte aufgrund erforderlicher Reinigungsarbeiten wegen einer größeren Menge ausgelaufener Betriebsstoffe bis 19.15 Uhr an. Vor Ort war die Feuerwehr aus Eitensheim. Diese wurde für die Verkehrsmaßnahmen von den Feuerwehren aus Tauberfeld und Buxheim unterstützt. Weiterhin war der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen sowie ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. (nr)

Themen Folgen